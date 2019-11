Estudantes aproveitam o feriado para abençoar canetas para o Enem

Uma parte significativa dos estudantes baianos deixou para o último dia antes da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ida a Basílica do Senhor do Bonfim para abençoar as canetas que devem usar durante a prova.

Segundo o pároco da Basílica do Bonfim, padre Edson Menezes, ainda que a missa maior tenha acontecido na quinta-feira (31) que reuniu alunos de várias escolas, entre elas o Colégio São Paulo, os candidatos compareceram a Colina Sagrada mesmo durante a Programação voltada para o Dia de Finados (02).

“Hoje nós também abençoamos as canetas. É muito importante que cada um estude, Mas a força espiritual também é necessária. Eu percebo que as pessoas continuam buscando Deus e o Senhor do Bonfim e isso é muito positivo”, afirma o padre.

Sobre o Exame Nacional do Ensino Médio

A prova do Enem ocorrerá em dois domingos, amanhã (03) e 10 de novembro. A abertura dos portões está prevista para as 12h e o fechamento, às 13h. A prova terá inicio a partir das 13h30 e o término, às 19h, o horário oficial de Brasília.

Os estudantes terão cinco horas e meia para a realização da prova e o acesso só será permitido com a apresentação de documento oficial de identificação com foto, conforme previsto em edital.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o participante leve também o Cartão de Confirmação da Inscrição impresso, que já está disponível na Página do Participante e no aplicativo do Enem.