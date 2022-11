Estudantes da Uneb protestam por abertura de Restaurante Universitário a preço popular

Estudantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) realizaram na tarde desta terça-feira (22) um ato pela abertura do Restaurante Universitário e contra a proposta de preço do prato divulgada pela reitoria, que está a R$ 16.

De acordo com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade, o restaurante está pronto desde o mês de dezembro de 2021. A ação reuniu estudantes para cozinhar uma "feijoada popular", vendida pelo preço simbólico de R$ 2.

"Essa é uma luta histórica pra nós estudantes. Ter um Restaurante Universitário ajuda na garantia de permanência estudantil. Mas precisamos de um R.U. que tenha comida de qualidade e a preço acessível. A Uneb se apresenta como uma universidade popular e inclusiva. Então queremos que o valor da refeição seja igual. Se o movimento estudantil consegue fazer uma feijoada a R$ 2, a universidade também deve garantir", defende Marina Amaral, coordenadora Geral da entidade.

Segundo o levantamento feito pelo DCE da Uneb sobre os preços dos R.U.s em universidades públicas, o valor proposto de R$ 16 está entre um dos mais caros do Brasil e é o mais caro da Bahia. O estudo mostra que em universidades, como a Estadual de Feira de Santana, o valor é de R$ 2 e na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é R$ 1. Na Universidade Federal da Bahia o valor da refeição é R$ 2,50.

"É assim porque precisamos de um preço compatível com a nossa realidade. A vida do estudante já é muito difícil com valores de bolsas de estágios e estudos que, na maioria das vezes, não passam de R$ 400. Com a crise social e a pandemia, tudo isso piorou. Por isso, agora mais do que nunca, é questão de sobrevivência nossa na universidade lutar pela abertura imediata do R.U. com um preço justo que caiba no nosso bolso. Da mesma forma, precisamos também avançar na construção de outros Restaurantes Universitários nos campi do interior porque a Uneb não se resume ao Campus Salvador", concluiu Marina.

Com 147 cursos de graduação, entre bacharelados e licenciaturas; 30 cursos de pós-graduação stricto sensu, entre mestrados e doutorados; 20 centros de pesquisas e inserção em mais vários territórios baianos, a Uneb é considerada uma das maiores universidades do país.

Procurada, a Universidade informou que a estrutura física do Restaurante Universitário já foi entregue. A etapa atual é a contratação da empresa que irá executar o serviço de produção e distribuição das refeições, processo que já está em licitação.

Através de nota, a Uneb afirma que o valor de referência presente no edital corresponde ao praticado pelo mercado. Apesar disso, a universidade já previu, no orçamento de 2023, subsídio para alimentação dos estudantes, o que reduzirá esse custo a um valor popular, principalmente para aqueles comprovadamente em situação de vulnerabilidade social, que inclusive, poderão consumir refeições gratuitamente.

A Uneb destacou que o RU será também restaurante escola e, por isso, só será aberto com todas as condições de uso habilitadas e funcionais.