Estudantes de escolas municipais visitam o HUB Salvador

Estudantes das escolas municipais Alfredo Amorim (Ribeira) e 15 de Outubro (São Caetano) foram os mais novos visitantes do HUB Salvador, no Comércio. Esta foi uma oportunidade para que os adolescentes matriculados nas instituições conhecessem um pouco mais sobre os projetos digitais, tecnológicos e de inovação que são desenvolvidos no local.

A visita, ocorrida na última sexta-feira (21), faz parte do programa Mais Conhecimento e Inovação Social. A iniciativa é realizada em parceria entre as secretarias municipais de Secretaria de Tecnologia e Informação (Semit) e da Educação (Smed).

“A ideia desse programa é aproximar os jovens dos equipamentos que há no ecossistema de inovação de Salvador e que são vinculados à Prefeitura. O programa começou no ano passado e, além do HUB, aqui no Comércio, os estudantes já visitaram o Colabore, no Parque da Cidade, e a startup Beyond Digital Sports (BDS), no Centro de Convenções”, contou a gerente especial de Cidade Inteligente da Semit. Gloria Tellez.

Atividade prática

Diferentes turmas são contempladas por semana, normalmente às sextas-feiras. “Eles vêm aqui e conhecem um pouco da inovação, do empreendedorismo, ficam mais perto do que está acontecendo na cidade e conversam com as startups em um segundo momento. A ideia é que os jovens comecem a enxergar um futuro diferente de engajamento nesse novo mercado de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que é algo que parece muito longe da realidade deles, mas, na verdade, ao chegarem aqui, eles veem que está mais perto do que imaginam. Então, a ideia é acender essa faísca neles”, acrescenta Gloria.

Durante a visita, os adolescentes tiveram acesso ao conceito de inovação e também realizaram uma atividade prática, que consistiu na sugestão de uma ideia inovadora. Em seguida, duas das melhores ideias foram selecionadas por uma turma avaliadora.

“Está sendo bem legal, a visita surpreendeu as minhas expectativas. A gente sugeriu três propostas inovadoras do uso do clipe para papel. Uma das nossas ideias foi a utilização como acessório de cabelo em diferentes formatos”, revelou Maria Clara Dias, de 13 anos, estudante da Escola Municipal Alfredo Amorim.

O colega Jonatas Oliveira, de 16 anos, sugeriu o uso do clipe como suporte para fios. “Achei a visita muito divertida. O conceito daqui é muito bom, eles ajudam as pessoas a empreender desde criança. Com certeza sairemos daqui com outra perspectiva”.

Empreendedorismo

Uma média de 410 alunos já foi atendida este ano pelo programa Mais Conhecimento e Inovação Social e ainda estão previstos mais seis encontros até o final de dezembro. “Desde o ano passado, nós recebemos o convite da Semit para participar do programa. No ano passado tivemos dez encontros, conseguimos trazer dez escolas. Este ano, estamos trazendo um número maior de alunos, pois no ano passado ainda havia restrições devido à pandemia”, diz Isabela Cavalcante, técnica da Coordenadoria de Formação Pedagógica da Smed.

Segundo ela, a proposta é que os meninos trabalhem com empreendedorismo e inovação social. “Aqui, eles conhecem tanto a estrutura como as nomenclaturas atuais que fazem parte desse nicho das CT&I, e eles são atraídos para esse universo e incentivados a pensar sobre essas questões. Temos meninos bastante criativos e que nos surpreendem a cada encontro com o potencial que eles têm”, revela Isabela Cavalcante.

Com quatro anos de funcionamento, o HUB Salvador é considerado o maior coworking do Nordeste, sendo responsável por abrigar e fomentar o crescimento de startups na capital baiana. Um dos principais pilares de atuação do equipamento é a atração de investimento para novos negócios.