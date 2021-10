Estudantes de Medicina são presos por entrar em curso com documentos falsos

Dezenove estudantes de Medicina foram presos, nesta quarta-feira (27), suspeitos de entrarem no curso com históricos escolares falsos no processo de transferência externa, ou seja, entre faculdades, para a Universidade de Rio Verde (UniRV), no sudoeste goiano. Foram 17 presos em Goianésia (GO), um em Formosa (GO), além de um em Barreiras, no oeste da Bahia. As informações são do G1.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e a defesa deles não foi localizada. Eles foram levados para a delegacia numa van da Universidade de Rio Verde.

“Grande parte dos suspeitos estudava no Paraguai e falsificou documentos de faculdades no Brasil para transferência para outras faculdades também no país. As instituições que foram alvo da falsificação informaram que eles nunca estudaram lá”, explicou o delegado Danilo Fabiano.

De acordo com a investigação, alguns dos universitários nunca estudaram Medicina e já entravam no quinto ou sexto período do curso. Outros já estavam na fase de internato e atendendo à comunidade.

Fraude em família

Ainda segundo a polícia, quatro estudantes são da mesma família, sendo uma mulher, seus dois filhos e seu irmão. Outro caso que chamou a atenção da polícia foi que quatro são casais, sendo marido e mulher.

A (UniRV) disse em nota que identificou fortes evidências de fraude documental praticada por alguns dos candidatos no processo de transferência. A instituição explicou que as faculdades que seriam de origem dos alunos confirmaram as fraudes.

O comunicado diz ainda que a universidade comunicou as fraudes à Polícia Civil, que assumiu o caso e orientou na continuidade da transferência para não atrapalhar a investigação. Após a operação policial, a instituição comunicou que vai expulsar os estudantes investigados.

Apesar de a instituição ter sede em Rio Verde, os alunos estudavam em campus de Goianésia e Formosa, segundo a polícia. Foram apreendidos também aproximadamente 80 históricos escolares falsificados durante a operação.

O delegado informou que a investigação continua para identificar se outros alunos também usaram documentos falsos para ingressar em universidades de Goiás.

Ainda de acordo com Danilo Fabiano, os alunos entravam a partir do quinto ou sexto período, sendo a metade do curso, sem ter estudado em qualquer faculdade no Brasil.

Foram falsificados documentos de oito universidades de Medicina no país, as quais confirmaram as irregularidades à polícia.

“Grande parte era de alunos da UniRV, que denunciou as fraudes à Polícia Civil. O mandado cumprido na Bahia se refere a uma pessoa que já estava em outra faculdade, mas ela tinha apresentado documento falso em Goiás”, explicou o delegado.

Parte dos alunos investigados conseguiram bolsas de estudos pagas pelos cofres públicos. O delegado apurou que eles agiram em conjunto para fraudar os documentos.

A Polícia Civil informou que os estudantes podem responder por falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa e perigo à vida de outras pessoas. As informações são do G1.