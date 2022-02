Estudantes de Salvador podem revalidar cartão de transporte por aplicativo

O estudante que quiser revalidar o cartão de transporte evitando filas pode optar por fazer através do aplicativo Kim+. O processo é todo on-line, com pagamento do valor da revalidação, que equivale a duas tarifas de ônibus convencional (R$ 8,80).

A previsão é que até o fim de março, quando expira a validade do cartão, 165 mil revalidações sejam efetuadas. Após esse prazo, apenas cartões revalidados em 2022 poderão receber novos créditos.

Com o Kim+, os estudantes também podem fazer a compra de créditos pelo aplicativo. Os pagamentos podem ser realizados via PIX, cartão de crédito, débito, boleto e transferência.

Para baixar o aplicativo, que é gratuito, basta procurar por Kim+ nas lojas virtuais Apple Store ou Google Play e seguir os passos para se cadastrar. No momento da revalidação, será necessário anexar imagens do documento de identidade e do comprovante de matrícula.

Após a revalidação no aplicativo, basta utilizar o cartão SalvadorCard no validador que fica dentro dos ônibus para ativar o benefício. Além do pagamento da tarifa (R$ 8,80), é indicado que o cartão tenha o saldo de uma passagem (R$4,40) para a validação no ônibus.