Estudantes envolvidos em caso de racismo são afastados do Sartre

Os sete estudantes da Escola Seb Sartre, unidade Itaigara, em Salvador, envolvidos em uma troca de mensagens de cunho racista foram afastados. A informação foi confirmada pela assessoria de impressa da unidade escolar, na manhã desta quarta-feira (10). O afastamento será mantido enquanto se estender as apurações internas sobre o ocorrido.

Por meio de nota, a escola garante ter instaurado a avaliação do caso por meio de uma comissão e o Comitê de Ética está avaliando a situação com a finalidade de tomar providências, ainda que a ocorrência tenha acontecido fora do ambiente escolar.

Prinsts dos diálogos, onde se lê trechos como “Pretos morram”; “Pode macaco no gp?”; “Baniram piada de negros porém não sabem que os negros já são a piada”, foram divulgados em um perfil de fofocas no Instagram. Em matéria divulgada nesta segunda (9), estudantes e pais acusaram a escola de omissão diante do fato. Na ocasião, o Sartre optou em não se posicionar, mas voltou atrás após a repercussão do caso.

“O Sartre - Escola SEB repudia veementemente qualquer ação ou comportamento que desrespeite a dignidade das pessoas, incluindo atitudes discriminatórias e preconceituosas”, diz. Alega ainda ter tido conhecimento dos registros das conversas, no entanto, que havia ocorrido em grupo formado por alunos de diversas escolas.

“A instituição tomou conhecimento de que circularam nas redes sociais registros de uma conversa reprovável, de cunho racista, entre jovens de diversas escolas, envolvidos na organização de uma festa particular e independente”, aponta. Acrescenta ainda que “embora tenha ocorrido fora do ambiente escolar, sem qualquer vínculo pedagógico, a escola não poderia se furtar de cumprir sua função educativa, verificando a participação de seus alunos no fato”.

