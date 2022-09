Estupro e agressões: Thiago Brennand é denunciado pelo MP após novas acusações

Depois que ficou conhecido no Brasil inteiro por ter agredido uma mulher na academia de luxo, em São Paulo, o empresário Thiago Brennand, de 42 anos, passou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo (PMSP) por agressões, estupro e ameaças.

As denúncias foram feitas neste domingo (4), após novas acusações terem sido apresentadas a partir de depoimentos de mulheres, familiares e funcionários de estabelecimentos que Thiago Brennand frequenta, de acordo com informações do Fantástico, Globo. Segundo o promotor, Thiago teria induzido seu filho, menor de 18 anos, a praticar injúria e ameaça contra uma mulher.

Terror com mulher

O empresário teria tocado o terror enquanto se relacionava com uma mulher. Ela foi obrigada a fazer uma tatuagem com as iniciais de Thiago, que teria dito: "você agora é propriedade minha". Com medo de ser identificada, a vítima alegou que foi agredida por ele porque ela não quis entregar seu celular. "Ele tomou o telefone da minha mão, me empurrou no chão, me deu um tapa na cara e me forçou a colocar o código no telefone", contou.

O caso chegou a ser denunciado mas, por medo do empresário fazer algo contra ela, o irmão da vítima acabou desmentindo a história em depoimento. "Você não sabe onde está entrando. A minha resposta, ela vem ou em você ou num filho ou num familiar. Você trate de respeitar a minha biografia", disse Thiago em tom de ameaça.

A situação foi ficando cada vez mais complicada para a mulher. Em outro momento, ela viu sua vida revirada após Thiago expor um vídeo íntimo entre os dois e ter enviado à filha de 15 anos da vítima. A investigação foi arquivada por falta de provas e encerrada em junho deste ano.

(Foto: Reprodução / TV Globo)

Agressão funcionário

Além de agredir mulheres, ele também é acusado de cometer o mesmo ato com funcionários do seu condomínio de luxo. Segundo um trabalhador, ele recebeu uma agressão de Thiago por, supostamente, ter passado correndo na porta da casa dele.Vitor Machado chego a fazer um boletim de ocorrência, mas o exame do corpo de delito no IML de Sorocaba "sumiu".

Caixão na porta do primo

Outra situação que chocou os telespectadores foi Thiago ter enviado um caixão para o primo, Jason Vieira, que está com câncer. Segundo Vieira, o empresário enviou também uma coroa de flores e a mensagem: " "Jason do câncer, cancinho [sic], descanse em paz. Já tá todo mundo sabendo da metástase, ô cancinho. Que pena, hein? Parece ferrugem no teu corpo, né?", disse Thiago.

(Foto: Reprodução / TV Globo)

Advogados negam denúncias

Mesmo com diversas denúncias, os advogados de Thiago Brennand negaram qualquer atitude por parte do acusado e que ele nunca forçou as parceiras a terem relações sexuais sem preservativos. Eles alegaram que o empresário sempre foi defensor da mulher e respeita todas que se relacionaram.

As acusações de estupro e cárcere privado "foi rigorosamente investigada pela polícia", mas houve o arquivamento do caso.