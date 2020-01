‘Eu sei o que fizemos na sua casa na Barra’, diz José de Abreu a Regina Duarte

Ex-colegas de elenco, José de Abreu e Regina Duarte não têm se bicado nos últimos tempos por conta de suas visões e posições políticas antagônicas. E nesta quarta-feira (29) rolou mais um capítulo dessa novela, quando o ator atacou a atriz, recém-ingressa no comando da Secretaria Especial da Cultura, do governo de Jair Bolsonaro.

“Eu sei o que fizemos na sua casa, na Barra da Tijuca. Eu sou artista, assumo meus vícios e me libertei deles. Mas você, assumindo um cargo público, vai ter que prestar conta deles”, afirmou Abreu, em uma postagem no Instagram, iniciada com um desafio à nova comandante da Cultura nacional.

“Desafio Regina Duarte a debater política, cultura, ponto eletrônico, Rouanet e o que mais quiser, no foro que escolher, no momento em que quiser. Está lançado o desafio que sei, de antemão, que ela jamais aceitará. De quebra pode levar (Carlos) Vereza, Maitê (Proença) e quem mais escolher”, postou ele em forma de imagem.

No texto que segue o desafio, o ator ainda convidou a atriz a lembrar de alguns episódios vividos juntos. “Lembra de quantos gays lhe tiraram rugas? Coloriram seus cabelos brancos? Criaram figurinos para esconder suas banhas? Você está cagando na cabeça deles! Eles me ligam, desesperados, com sua postura! Tenha vergonha nessa cara! Vou até o fim”, continua Zé de Abreu, que ainda promete “desmascarar” a ex-colega.

“Assuma seu cargo de apoiadora de fascista se tiver coragem. E aguente as consequências. Outra coisa, EU NÃO ESTOU SÓ! Arrisco minha carreira para impedir que uma colega minha se atire num poço sem fundo”, conclui o ator.

Foto: Reprodução

‘Sim’ a Bolsonaro

Ainda sem comentar as declarações de Zé de Abreu, nesta quarta (29) Regina Duarte disse o esperado "sim" para o presidente Jair Bolsonaro, e vai mesmo assumir a Secretaria Especial de Cultura. Ela se reuniu com o presidente no Palácio do Planalto durante a tarde, antes do anúncio oficial.

Com isso, ela deve suspender o contrato com a Rede Globo, conforme comunicou a emissora antes mesmo de a atriz aceitar o convite para o governo.

Ela vai ocupar a vaga de Roberto Alvim, demitido após divulgar um vídeo em que fazia referências ao nazismo. Regina será a quarta secretária da área no governo de Bolsonaro.

Nascida em Franca (SP) em 5 de fevereiro de 1947, filha de um tenente reformado do Exército e de uma dona de casa, Regina Duarte se tornou um dos principais nomes da televisão brasileira.

Após se reunir com o presidente, Regina foi à Secretaria-Geral da Presidência para se informar sobre as formalidades para assumir o cargo público.