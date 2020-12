EUA inicia vacinação contra covid-19; Enfermeira é a 1ª a receber dose em NY

Após um grande esforço logístico governamental para a regulação da vacina contra o novo coronavírus, os Estados Unidos e o Canadá começaram nesta segunda-feira (14) suas campanhas de vacinação em massa contra a covid-19. Em ambas localidades, profissionais de saúde foram os primeiros a receber as doses do imunizante da Pfizer e da BioNTech.

No estado de Nova Iorque, um dos mais populosos dos EUA, a enfermeira Sandra Lindsay, que trabalha na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Judaico de Long Island e está na linha de frente contra a pandemia, foi a primeira a ser vacinada. A aplicação da injeção foi transmitida ao vivo e teve participação de Andrew Cuomo, governador do estado.

"Gostaria de agradecer a todos os trabalhadores da linha de frente e dizer que hoje eu me sinto esperançosa e aliviada, espero que esse seja o começo do fim desse momento tão difícil que estamos vivendo", afirmou Lindsay após ser vacinada.

Nos Estados Unidos, a vacinação está acontecendo simultaneamente em 145 centros espalhados pelo país. Já no Canadá, o objetivo do primeiro ministro Justin Trudeau é que 30 mil pessoas recebam as doses ainda nesta segunda-feira, sendo prioritariamente profissionais que trabalham em asilos, onde ocorreram a maior parte das mortes por covid-19 no país.

Os dois países norte-americanos se juntaram ao Reino Unido — que já iniciou sua campanha de vacinação contra o coronavírus na última semana —, o Bahrein, a Arábia Saudita, o México e Singapura, que aprovaram o uso da vacina da Pfizer/BioNTech de maneira emergencial. A expectativa é que o Brasil entre nessa lista ainda neste mês ou em janeiro.