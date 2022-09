Europa tem oficialmente o verão mais quente da sua história

As temperaturas na Europa aumentaram significativamente no verão de 2022. De acordo com o programa da União Europeia de observação da Terra por satélite, o Copernicus, a estação do ano foi a mais quente registrada na história do continente.

Segundo os registros do Copernicus, foram as "mais elevadas, para o mês de agosto e para todo o verão", alegando que em 2021, o índice de calor teve uma margem menor, com 0,4°C.

"Uma intensa série de ondas de calor em toda a Europa, combinadas com condições excepcionalmente secas, levaram a um verão de extremos, com recordes em termos de temperatura, seca e incêndios florestais em muitas partes da Europa", detalhou a diretora científica do sistema de vigilância, Freja Vamborg.

Ainda segundo os dados, as temperaturas tiveram recordes em todo o verão da Europa, não só apenas em agosto, batendo o recorde do ano anterior. Além do calor excessivo, ainda há outro problema que os europeus estão enfrentando: a seca. Dois terços do continente estão em alerta para a pior seca.

O Observatório Europeu da Seca informou que 47% do continente está com um déficit de umidade do solo, com a vegetação afetada pela falta de umidade. Na Alemanha, o rio Reno está com níveis comprometedores e também está em estado de alerta.

Mas, não só apenas a Europa tem sofrido com a seca. Os Estados Unidos estão com o reservatório em baixa. Já a China, tem levado a população a racionar a energia e fechar indústrias.