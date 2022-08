Evangélico, Waguinho revela que foi viciado em cocaína por mais de 20 anos; assista

Para quem não conhece Waguinho do evangelho, vai recordar da época em que ele fazia parte de bandas de pagode e samba do Rio de Janeiro nos anos 90. O artista, nesta terça-feira (16), contou dos momentos complicados que passou usando várias drogas e bebidas alcoólicas.

Em conversa ao podcast Bulldog Show, Waguinho, que é filho de um gari e uma faxineira, disse que chegou ao fundo do poço depois que usar, durante 25 anos, cocaína e outras drogas.

"Eu estava numa velocidade muito grande de bebida e droga. Eu posso dizer pra você que eu estava vivendo o auge da carreira, estava na carreira solo, ganhando muito dinheiro fazendo muitos shows, uma equipe de trinta e poucas pessoas, por todo o Brasil".

O ex-pagodeiro, percebendo que após as apresentações, ele não tinha mais alegria, passava a usar drogas para esquecer a situação. "Quando eu chegava eu sentia um peso tão grande que queria me isolar do mundo. O que que eu fazia? Eu ia usar droga, ia beber para tentar distrair, não tinha controle", comentou.

Dentro de um quarto de motel, longe da família e dos palcos, Waguinho entendeu que sua vida precisava mudar e aceitou Jesus ao ver sua situação crítica, com muita cocaína e bebidas alcoólicas.

"Eu já estava três dias e três noites dentro de um quarto de motel, usando cocaína e bebendo whisky, sem comer nada, só droga e bebida… Eu não tinha forças para vencer aquilo e, quando eu me encontrei com Jesus, eu vi que Jesus tem a força para vencer qualquer coisa porque eu aceitei a Jesus e eu parei milagrosamente de usar cocaína e beber", completou.