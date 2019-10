Evento com copiloto sobrevivente de queda de avião acontece em Salvador

Um evento em comemoração pela Semana do Aviador acontece neste sábado (26) no Aeroporto Internacional de Salvador. Grandes nomes da aviação, como Nilson Zile, copiloto que sobreviveu à queda do Boeing 737-200 no Brasil, em 1989, e Fernando Crescenti, piloto e cartunista que faz sucesso com suas ilustrações sobre o dia a dia no ar e na terra, participam da Jornada Aero Bahia 2019. O encontro será das 9h às 19h.

Serão palestras e mesa-redonda com oportunidade para integração entre pilotos, comissários, aeronautas, estudantes e entusiastas do tema.

Os temas são “Voo sem volta, a história do VRG 254”, apresentado por Nilson Zille; “Histórias da aviação e Diário de Bordo 2”, por Fernando Crescenti; e “Eu, a aviação e nossos negócios”, por Ruy Andrade, presidente do Conselho, da AirBP Petrobahia.

A inscrição tem taxa de R$ 30 e doação de 1 kg de alimento. Mais informações pelo número (71) 99984-6662 ou do e-mail aerobahia2019@aerotime.com.br. As vagas são limitadas.

Time Escola de Aviação

Fundada em 2012, a Time Escola de Aviação Civil realiza a formação de pilotos de avião e comissários, por meio de instruções teóricas e práticas. As aulas de voo são promovidas dentro de uma área terminal com tráfego e fonia reais. Localizada no Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães, são oferecidos cursos de piloto privado, comercial, instrutor e voo por instrumentos, com base nos requisitos internacionais de segurança.

A jornada é promovida pela Aero Time Escola de Aviação Civil, em parceria com a AirBP Petrobahia e com os apoios da Galeria Crescenti e Salvador Bahia Airport.