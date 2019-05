Evento da ONU em Salvador que vai discutir o clima abre inscrições

As inscrições para a Semana do Clima da América Latina e Caribe (Climate Week), que ocorrerá em Salvador, já podem ser feitas pelo site oficial do evento (www.regionalclimateweeks.org). O evento regional integra a Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) e acontecerá de 19 a 23 de agosto, na Arena Fonte Nova.

Segundo a prefeitura, diante da magnitude do encontro, Salvador se posiciona como uma das cidades brasileiras mais atuantes no debate ambiental.

Durante o encontro, a gestão municipal pretende anunciar os planos para tornar a cidade mais preparada para os desafios do clima.

Durante os cinco dias de sessões, o diálogo se centrará em temas como finanças climáticas, transportes sustentáveis, crédito de carbono, entre outras oportunidades de ação climática para as cidades.

Nos dois primeiros dias (19 e 20), o evento é fechado. Já nas datas seguintes (21, 22 e 23), está prevista a participação de autoridades e as atividades serão abertas ao público.

A última edição latino-americana da Semana do Clima, ocorrida no ano passado em Montevidéu, capital do Uruguai, reuniu mais de 600 participantes vindos de 67 países.

Trata-se de um dos eventos regionais organizados pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) que antecedem a esperada reunião do clima da ONU, a COP-25, que será em dezembro, no Chile.

A convenção é destinada à implementação do Acordo de Paris, o pacto global de combate às mudanças climáticas.

O evento da ONU em Salvador chegou a ser cancelado pelo governo federal. O prefeito ACM Neto apelou para manter a programação na capital e seis dias após anunciar o cancelamento da Climate Week (Semana Climática) América Latina e Caribe em Salvador, o Ministério do Meio Ambiente voltou atrás e confirmou o evento.