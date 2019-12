Evento do Parque Social vai reunir 700 empreendedores do mercado informal

O Parque Social realiza nesta segunda-feira (16), às 17h, no pátio do Palácio Thomé de Souza (PMS), na Praça Municipal, o encontro “Chegando Junto - Prefeitura Apoiando e Fortalecendo Vínculos com o Mercado Informal”. O prefeito ACM Neto estará presente no evento, ao lado da presidente de honra da entidade parceira do município, Rosário Magalhães.

A expectativa é de que cerca de 700 empreendedores do mercado informal participem da ação, que também irá apresentar os resultados do programa Agente de Empreendedorismo, desenvolvido pelo Parque Social em parceria com a prefeitura.

Na ocasião, será realizada a certificação de todos os presentes no encontro e também dos participantes da Capacitação Aprendendo a Empreender, realizada nos meses de setembro e outubro.

O Agente de Empreendedorismo integra o 7º eixo do programa Salvador 360, de Inclusão Econômica, que tem como propósito fomentar o desenvolvimento socioeconômico por meio de estímulo ao empreendedorismo.

As ações são realizadas em apoio aos empreendedores e potenciais empreendedores, orientando-os para a aquisição ao crédito e munindo-os com conhecimentos específicos para que possam desempenhar seu negócio com maior profissionalismo e autonomia.

Tem o apoio do Banco do Nordeste, através do Crediamigo, e do Sebrae, que disponibiliza a participação dos empreendedores em palestras e oficinas relacionadas ao tema empreendedorismo. O programa está presente em 43 bairros, 79 escolas, dez Prefeituras-Bairro e no SIMM.

Atualmente, são 90 agentes de empreendedorismo, estagiários do curso de Administração e Economia, e mais nove orientadores de campo que trabalham nas mais diversas localidades de Salvador.