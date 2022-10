Evento ensina sobre reciclagem para crianças na Região Metropolitana de Salvador

Cerca de 90 pessoas, entre crianças e adultos, participaram de oficinas sobre reciclagem neste sábado (29), na ONG Hora da Criança, no Rio Vermelho. A atividade foi seguida de uma roda de conversa com os pais e um piquenique sustentável, sensibilizando o grupo para o consumo consciente.

A ação continua nas próximas semanas, com a sensibilização dos moradores do bairro por meio de uma campanha digital liderada pelos voluntários da associação de moradores. A iniciativa faz parte da programação Diálogos Braskem de Sustentabilidade promovida pela Edukatu em parceria com a Braskem.

Além da atividade em Salvador, outras ações com foco em consumo consciente, reciclagem e gestão adequada de resíduos foram realizadas para moradores de Dias d’Ávila, Candeias e Camaçari. No sábado (29), moradores de Dias d’Ávila percorreram as ruas do bairro Leandrinho, convidando a população local a rever hábitos e a praticar ações mais sustentáveis.

“Conversamos com a população sobre a importância de separar adequadamente seus resíduos, não queimar o lixo, compostar os resíduos orgânicos quando possível e separar os resíduos secos para a reciclagem”, conta Michelle Ryter Teixeira, líder de projetos de educação do Instituto Akatu.

Em Candeias, oficinas sobre resíduos e reciclagem e um concurso de fantasias fabricadas com materiais recicláveis sensibilizou os moradores do bairro de Passé para o consumo consciente. Já em Camaçari, 335 alunos da Escola Municipal Catu de Abrantes e do Centro Educacional Senhor de Passos participaram de uma gincana. Durante a atividade, eles responderam perguntas sobre a gestão de resíduos e reciclagem, reforçando o conhecimento deles nessa temática.

“Por meio de atividades lúdicas e interativas, queremos conscientizar a população para a importância das práticas sustentáveis. Desta forma, cada cidadão pode contribuir para mitigar o impacto do nosso consumo no meio ambiente”, pontua Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

As atividades presenciais em Salvador, Dias D’Ávila e Candeias complementam as ações do Programa Edukatu, iniciativa do Akatu que disponibiliza uma plataforma online de aprendizagem sobre consumo consciente e está presente no estado da Bahia desde 2013, estimulando que professores e alunos desenvolvam atividades escolares sobre temáticas socioambientais e se tornem protagonistas de um futuro mais sustentável.