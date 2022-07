Evento esportivo altera trânsito na orla de Salvador no domingo (03); confira

Um evento esportivo a ser realizado na orla de Salvador vai provocar alterações no trânsito neste domingo (03). O bloqueio no tráfego de veículos ocorre das 04h às 09h30, na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o retorno em frente ao McDonald´s e o Circo Picolino.

Neste mesmo horário, haverá um desvio do tráfego de veículos na Av. Simon Bolívar, sentido Orla, próximo a Arena Campo do Marão, para o bairro do Stiep.

Com as alterações, os veículos que desejam seguir no sentido Itapuã terão como opção de tráfego as seguintes vias: retorno em frente ao McDonald´s, Rua Arthur de Azevedo Machado, Rua Edístio Pondé, Av. Tancredo Neves, Av. Luís Viana Filho (Paralela), Av. Professor Pinto de Aguiar e Av. Octávio Mangabeira.

As alterações estarão sinalizadas e os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vão fazer o monitoramento na região durante o evento.