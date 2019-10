Evento oferece mamografias de graça no Farol da Barra nesse fim de semana

Um evento no Farol da Barra vai oferecer mamografia e consultas de graça para mulheres nesse final de semana - 5 e 6 de outubro. Com realização do Instituto Avon em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia, Hospital da Mulher e Instituto Couto Maia, o Giro Pela Vida também vai distribuir material informativo sobre câncer de mama e saúde da mulher.

As mulheres terão acesso a consultas com matologista, nutricionista, psicólogo e assistente social, para as que vivem situação de violência, além de testes de glicemia e vacina contra HPV. Também participam do evento a Banda Didá, a cantora Vina Calmon, do Cheiro de Amor, e Mari Antunes, do Babado Novo.

“O Giro Pela Vida deste ano está repleto de atividades que visam conscientizar as mulheres de Salvador sobre a saúde das mamas, pois nosso trabalho é feito com o intuito de salvar vidas, promovendo a detecção precoce do câncer de mama, investindo na disseminação de informação e incentivando que elas tirem um tempo para cuidar da saúde”, diz Daniela Grelin, diretora-executiva do Instituto Avon.



"Embora o foco do Giro pela Vida seja a prevenção ao câncer de mama, há atividades e serviços voltados para a saúde da mulher de forma integral, inclusive com ações de sensibilização visando o enfrentamento à violência doméstica e familiar", explica Julieta Palmeira, secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia.





O Instituto Avon atua no Brasil há 16 anos e esse ano lançou a campanha #tireumtempopravocê, para incentivar as mulheres a reservar um tempo para cuidar da saúde das mamas.

Veja a programação:



Data: 05 e 06 de outubro

Local: Farol da Barra

Horário de atendimento ao público: das 08h00 às 17h00

Entrada Gratuita

Atendimentos disponíveis:

- Realização de exames de mamografia

- Testes rápidos: Glicemia para mulheres e homens

- Vacina contra HPV para mulheres entre 18 e 46 anos

Importante: para realização de exames e aplicação de vacinas, é importante estar com a carteira do SUS, RG e CPF.

Atrações

05/10

18h00: Show da Banda Didá

18h30: Vina Calmon (vocalista da banda Cheiro de Amor)

06/10

18h00: Show da Banda Didá

18h30: Mari Antunes (vocalista da banda Babado Novo)

Para mais informações sobre os serviços oferecidos e pré-requisitos para ser atendido, acesse www.giropelavida.com.br