Evento reúne lançamentos da moda Outono Inverno no Porto Salvador

Com entrada gratuita todos os dias das 12 às 14h, começa nesta segunda-feira (10) a Feira Brasil Vitrinni, abrindo a temporada de moda Outono Inverno e reunindo os principais expositores. O evento, que segue até o dia 16 de junho, sempre das 12 às 20h, será realizado no Porto Salvador, bairro do Comércio, em Salvador.

Mais de 60 marcas divididas por roupas, acessórios, decoração e outros produtos estarão presentes nos sete dias da Feira Brasil Vitrinni. Dentre as tendências para o público feminino, “velho oeste” ou western, franjas, xadrez, animal print e poá. Para os homens, o que promete bombar no inverno é o estilo militar. A Brasil Vitrinni conta com moda feminina, masculina, plus size, fitness e infantil.

Com a proposta de atrair os setores varejista e atacadista, a Feira Brasil Vitrinni traz os lançamentos dos principais pólos de moda do Brasil a preço de fábrica, ótima oportunidade para antecipar as compras de São João. O evento terá ingressos vendidos a R$10 e podem ser adquiridos na bilheteria do local.



Feira Brasil Vitrinni

Quando: 10 a 16 de junho, das 12 às 20h.

Onde: Porto Salvador Eventos (Av. da França, 393 - Comercio)

Quanto: R$10 (ingressos à venda na bilheteria do local)

Entrada gratuita das 12 às 14h, todos os dias.

* Crianças até 7 anos não pagam

* Idosos a partir de 60 anos não pagam

MAIS INFORMAÇÕES: (71) 99120-2308