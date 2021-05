Eventos e cursos online movimentam mercado brasileiro do vinho

Já pensou em comparecer a uma feira de vinhos aberta 24h, por um ano inteiro? Transpondo os desafios impostos pela pandemia e inovando, a São Paulo International Wine Trade Fair e a Cachaça Trade Fair – exclusivas para profissionais – terão edições online em 2021.

Através do site www.winetradefair.com.br, importadores, distribuidores e lojistas dos setores de vinhos e destilados poderão fazer networking e vendas a qualquer hora do dia, a partir de qualquer lugar do mundo. A ideia é permitir às empresas a conquista de novos mercados a custos mais baixos, além de descentralizar ações — que sempre foram concentradas no Sul e Sudeste brasileiros.

“É uma vitrine permanente, uma plataforma de cursos e um espaço para agendar reuniões comerciais em qualquer idioma, com possibilidade de tradução simultânea. E diferente das feiras que já conhecíamos, novos expositores podem ser agregados à plataforma todos os dias. Para a troca de contatos, a experiência é toda gratuita: basta se inscrever com seu endereço de e-mail”, explica a empresária, comunicadora e organizadora das feiras, Zoraida Lobato.

Ainda de acordo com Zoraida, a iniciativa está alinhada com as novas demandas do mercado. “Este verdadeiro hub de negócios seguirá em funcionamento até 10 de maio de 2022 — quando realizaremos um evento híbrido, com ações on e offline. Nosso objetivo é fazer com que os eventos dos próximos anos alcancem mais profissionais em diferentes lugares, aumentando os ganhos – em todos os sentidos – dos nossos expositores”, resume.

Wine Summit

Outro evento online que movimenta o mercado de vinhos é o Wine Summit 2ª Edição. Para esta quinta-feira (13), às 19h, está agendada uma degustação online sobre as atuais Indicações Geográficas do vinho brasileiro: Campanha Gaúcha, Altos Montes, Farroupilha, Pinto Bandeira, Vales da Uva Goethe e Vale dos Vinhedos (D.O).

Para acompanhar, inscreva-se gratuitamente aqui. O Wine Summit integra e antecipa a programação da Wine South America, que chega ao seu terceiro ano em 2021. A feira presencial está programada para os dias 22, 23 e 24 de setembro.

Em tempo:

A unidade da Coffeetown no Corredor da Vitória, em Salvador, inaugurou uma nova carta de vinhos — assinada pelo especialista e wine educator Alexandre Takei. Entre as escolhas, destacam-se rótulos brasileiros da Cão Perdigueiro, produções artesanais e limitadas da Serra Gaúcha; e o Arancione Villagio Conti, rótulo brasileiro de cor alaranjada, cuja versatilidade alcança até mesmo os temperos baianos. Rótulos que casam muito bem com as criações da talentosa chef Karine Poggio, que comanda a cozinha do restaurante.