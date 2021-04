Ever Given só será liberado do Canal do Suez após pagamento de US$ 1 bi

O meganavio Ever Given desencalhou do Canal do Suez, liberando o congestinado tráfego de embarcações no local, no entanto, seus problemas não acabaram. As autoridades egípcias estão exigindo um pagamento de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) em indenização para liberar o navio do canal.

O valor seria correspondente aos custos perdidos de taxas de trânsito e os prejuízos causados pela interrupção do tráfego durante os seis dias que navio ficou encalhado no canal, que ligado o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. As informações são do The Wall Street Journal.

"A embarcação permanecerá aqui até que as investigações sejam concluídas e a indenização seja paga. Esperamos um acordo rápido. No minuto em que concordarem com a compensação, a embarcação poderá se mover", afirmou o general Osama Rabie, chefe da autoridade do Canal de Suez.

As empresas japonesas Luster Maritime e Higaki Sangyo Kaisha, proprietárias do navio, ainda não se posicionaram sobre a situação.