Ewandro volta a treinar com bola e pode reforçar o Vitória

O técnico Rodrigo Chagas poderá contar com mais uma opção para o ataque do Vitória no jogo contra o Botafogo-SP, terça-feira (26), às 21h30, no Barradão. Recuperado de contusão, Ewandro encerrou a fase de transição e começou a treinar com bola nesta sexta-feira (22), quando o elenco rubro-negro se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo diante da equipe paulista. A partida será válida pela penúltima rodada da Série B do Brasileiro e pode definir o destino do Leão em 2021. Entenda aqui.

A delegação do Vitória retornou de Campinas para Salvador na quinta-feira (21). Os jogadores foram liberados ainda no aeroporto. O rubro-negro somou 42 pontos após vencer o Guarani por 2x1, no estádio Brinco de Ouro, na tarde da última quarta-feira (20). O resultado fez com que o Leão deixasse a zona de rebaixamento e ocupasse a 16ª posição na tabela de classificação.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Guarani fizeram uma atividade regenerativa na Toca do Leão nesta sexta-feira. Os demais participaram de um coletivo. Quatro jogadores não participaram. Lesionado, o atacante Caíque Souza iniciou o trabalho de transição. Também machucado, o meia Thiago Lopes fez tratamento de fisioterapia. O goleiro Ronaldo já não sente dor na coxa direita e a previsão é que ele inicie os treinos de transição no sábado (23). Com covid-19, o atacante Vico segue em quarentena.