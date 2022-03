Ewerton Páscoa aprova esquema com três zagueiros: 'Equipe se portou bem'

A estreia do técnico Geninho na atual passagem pelo Vitória teve uma novidade no esquema tático: pela primeira vez na temporada, a equipe foi formada com três zagueiros. Um deles foi Ewerton Páscoa, que teve atuação de destaque na partida, no Barradão. O Leão bateu o Glória-RS por 2x0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil.

Nesta sexta-feira (25), o defensor comentou a mudança no esquema. Ewerton se disse à vontade com a nova formação, e aprovou o desempenho não só da zaga, como do time como um todo.

"Me senti muito bem. Fazia um tempo que eu não jogava com três zagueiros. Mas a equipe se portou bem, então isso também facilita nosso trabalho lá atrás. A gente tomou poucos sustos no jogo. E isso devido ao que o time fez, não só o sistema defensivo. Mas também como o meio, o ataque se portaram, foi um time mais agressivo. Me senti muito bem, tranquilo. Acredito que a gente vai fazer grandes partidas como a gente fez na quarta-feira", disse, em entrevista coletiva.

Geninho foi anunciado pelo Vitória na semana passada, em substituição ao técnico Dado Cavalcanti, demitido após a eliminação do Campeonato Baiano. O novo treinador comandou quatro treinos até a estreia, contra o Glória. Ewerton falou sobre o período de trabalhos do comandante, e fez elogios a ele.

"Os primeiros dias têm sido bastante intensos, com bastante conversa. Geninho tem falado bastante com o grupo, a gente tem conhecido mais ele, ele está conhecendo também o grupo. Essa semana foi de muitas conversas. Muitas mesmo. (...) Joguei com Geninho em 2014, no Sport. Inclusive, foi ele que me levou para lá. É um cara que conhece vestiário, o ambiente do futebol. Então a gente vai crescer muito. Tenho certeza", afirmou.

O próximo compromisso do Vitória será apenas no mês que vem, pela estreia da Série C. O jogo será contra o Remo, fora de casa, e está previsto para o dia 9 ou 10 de abril - o calendário ainda será confirmado pela CBF. Ewerton Páscoa garantiu que o rubro-negro está focado no duelo, e projetou como será a atuação da equipe.

"Nosso pensamento já é na próxima partida, contra o Remo. A gente tem um tempo bacana para trabalhar. Acredito que a gente possa melhorar nossa agressividade, nossa competitividade, que vinha um pouco abaixo. Aumentando isso, a gente se credencia a ser um dos times que vai conquistar esse acesso. O futebol que a gente vinha apresentando estava bem abaixo. Acredito que a gente esteja evoluindo".

Por fim, o zagueiro também comentou sobre a saída de Alisson Cassiano, que era companheiro de zaga, mas trocou o Vitória pelo Vila Nova.

"Fico muito feliz pelo Alisson. Nos ajudava muito. Tem uma presença forte dentro do vestiário. Como atleta, a gente sempre deseja que ele tenha o melhor na carreira. Se, para ele, foi melhor essa oportunidade de ir para o Vila Nova, fico feliz por ele. Deve ter ido com um contrato melhor. Tem família para cuidar. Que Deus possa abençoar ele nessa caminhada".

Confira outros trechos da entrevista de Ewerton Páscoa:

Antigo Ewerton está voltando?

Aos poucos, vou me firmando, conhecendo mais a equipe do Vitória. A gente vai se conhecendo, se adaptando ao estilo de jogo, ao clube. Isso vai nos dando mais confiança. Tenho certeza de que estou trabalhando forte, bem. Não falo só o Ewerton do CRB, mas o do Sport, do Santos, onde tive boas partidas, consegui ter um destaque maior no cenário brasileiro.

O que mudou?

Foi uma equipe mais agressiva do que vinha sendo. Ganhei uma oportunidade, estava esperando. Acho que me saí muito bem. Consegui agarrar a oportunidade. Acredito que a torcida pode esperar um time mais agressivo, mais competitivo. A gente vai crescer bastante durante a temporada, já começando a Série C contra o Remo.

Apoio da torcida

A torcida apoiou muito, o tempo todo nos incentivando. Eles acreditaram até o fim. O gol saiu ali no finalzinho, por um presente para eles, para nós. A torcida do Vitória está de parabéns, é essa a torcida que nós queremos. Também acredito que é o time que eles querem ver dentro de campo, aguerrido. Vamos fazer esse casamento perfeito para o resto da temporada.