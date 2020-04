Ex-ator mirim da Globo cresce, vira youtuber e dirige a 250km/h em São Paulo

Guillermo Hundadze tem voltado a ter destaque na frente das câmeras após ter sido ator mirim da Globo. Fora da emissora, ele criou um canal automotivo no YouTube, onde tem se arriscado em altas velocidades nas avenidas e estradas de São Paulo. As informações são do Uol.

Além disso, nos vídeos ele não mostra qualquer pudor de revelar a velocidade em que está e chega a zombar das autoridades, como no caso de um postado recentemente onde passa pela casa do governador de São Paulo, João Dória, pedindo para que ele acabe com a quarentena.

A última participação de Hundadze em alguma obra da Globo ocorreu em 2008, quando foi protagonista do especial de fim de ano "O Natal do Menino Imperador". No ano anterior, ele chamou a atenção do público como o personagem Quinzinho na novela "Eterna Magia".

Carismático, ele foi convidado para testes após participação no quadro "Lar, Doce Lar", do programa Caldeirão do Huck, que reformou a casa da sua família em 2005.

Foto: Reprodução

Alta velocidade

Em seu canal, ele mostra as infrações cometidas a bordo de sua Mercedes e de uma moto Yamaha. As travessuras o fizeram voltar a aparecer na Globo, quando as irregularidades foram mostradas no jornal "Bom Dia Brasil", no ano passado, mas sem revelar seu nome.

Antes da Mercedes, Guillermo teve um Audi onde apareceu dirigindo a 254km/h em uma rodovia de São Paulo. Anos depois ele revelou em seu canal que o carro teve perda total.

Foto: Reprodução

Os vídeos onde aparece dirigindo em alta velocidade não podem ser usados como prova para que ele seja multado. O Projeto de Lei 130/2020 quer mudar esse cenário. O texto, de autoria da deputada federal Christiane Yared (PL/PR), propõe que os vídeos postados nas redes sociais sirvam como prova, além de prever penas mais duras aos infratores, bem como a penalização das empresas que veiculam esse tipo de material.