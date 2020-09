Ex-ator pornô brasileiro Theo Barone morre aos 26 anos

Foto: Reprodução

Theo Barone, ex-ator pornô brasileiro, morreu no último domingo (27), aos 26 anos, após lutar contra um câncer no estômago. Segundo informações do site da revista Quem, parentes e amigos disseram que ele estava internado desde o último dia 22, por conta de complicações da doença.

Uma postagem na página de Theo Barone dizia que o ex-ator estava na UTI, em coma induzido, e respirando com ajuda de aparelhos.

O ator era conhecido por participar de produções eróticas da produtora HotBoys. Ele começou a atuar no cinema adulto por causa de problemas financeiros e para ajudar a operação de um sobrinho.

"Eu estou pensando em várias coisas boas e carreira internacional com certeza é uma delas", declarou ele, em fevereiro, numa entrevista ao site Dentro do Meio.

No entanto, em maio, questionado por um seguidor no Twitter, Theo revelou que tinha abandonado a profissão. "Acabou o nome artístico. Agora é vida real", contou ele, que na verdade chamava Maicon Lima, sem dar grandes explicações.

A mãe de Theo/Maicon compartilhou em seu Facebook mensagens de apoio e lamentou a morte do filho. “Que dor, meu Deus”, declarou ela.