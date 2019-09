Ex-atriz pornô, Mia Khalifa gera confusão na internet por ser 'vira-folha'; entenda

Mia no estádio do West Ham (Foto: Reprodução)

A ex-atriz pornô Mia Khalifa é uma grande fã de esportes e, no futebol, se diz torcedora do West Ham, da Inglaterra. Entretanto, ela causou uma grande polêmica entre os apoiadores da equipe londrina neste sim de semana após compartilhar uma foto dentro do vestiário do Watford, também do país britânico, vestindo a camisa do clube.

A confusão foi tamanha que Mia acabou postando outra foto, nesta segunda-feira, com o uniforme de seu clube do coração e rebateu as críticas recebidas.