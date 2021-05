Ex-Baralho do Crime é preso no Bonfim com drogas e munição

Josemar Silva Barbosa, o Joca do Cavalo, foi preso nesta quarta-feira (19) com um comparsa durante operação das polícias Civil e Militar. Acusado por homicídios e tráfico de drogas, Joca chegou a fazer parte do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), saindo em 2016, quando foi preso anteriormente.

Os dois presos estavam com drogas e munção na localidade de Pedra Furada, no Bonfim, na Cidade Baixa. Ao notar a chegada da viatura, ele correu e invadiu uma casa, mas foi capturado. Com ele, foram apreendidas porções de maconha e cocaína. Ele contou que escondia mais drogas em um imóvel no Uruguai.

A polícia foi imediatamente até o local indicado, onde encontraram o comparsa de Joca e mais drogas. A quantidade exata não foi divulgada.

Joca tem passagens por homicídios e tráfico de drogas, nos anos de 2011, 2012, 2016 e 2017. Ele é apontado pela polícia como integrante de uma quadrilha que trafica drogas e é responsável por homicídios, roubos a bancos e corrupção de menores.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)