Ex-barbeiro do bairro da Polêmica, modelo viaja à Coréia do Sul

Aos 20 anos, o modelo João Vitor Sampaio dos Anjos, morador do bairro da Polêmica, em Salvador, está a caminho da realização de um sonho. O jovem, que antes de entrar na moda, cortava e trançava cabelo, desembarca na Coréia do Sul essa semana para cumprir agenda profissional de três meses na Ásia.

João tem apenas sete meses de carreira, iniciada no concurso Beleza Black, evento realizado pela agência One Models. Ele foi convidado pelo coordenador e diretor artístico Pepê Santos para participar do evento e saiu com o segundo lugar. “João chegou até mim, através de meu antigo barbeiro. Passou a cortar o meu cabelo e então vi potencial, convidando a participar do nosso concurso”.

Para seguir a carreira internacional, João foi preparado pela agência com treinamento, passarela, andamento, além de aulas de inglês semanais. “Vou me dedicar e conseguir fazer meu nome no mercado, mostrando a garra do meu povo preto, periférico, e conquistando cada vez mais os espaços de destaque”, declarou o modelo.

