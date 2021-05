Ex-BBB Arthur diz que está recebendo ameaças de morte: 'Não param'

O ex-BBB Arthur Picoli desabafou nas redes sociais neste final de semana, afirmando que tem recebido ameaças de morte desde que deixou o reality show da Globo. "Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso. Quem gosta de mim, não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa", escreveu o crossfiteiro.

Outras participantes da edição mandaram apoio para Arthur, descrevendo reações similares. "Sei como é isso, Arthur. O nosso país já passa por tantos problemas e ainda temos que lidar com o ódio das pessoas. Mas temos que focar nas coisas boas que estão por vir. Fique bem!", escreveu Thais.

A baiana Lumena também prestou solidariedade e disse que é atacada diariamente."Fica bem, Arthur. Não é nada fácil lidar com isso tudo, eu passo pelo mesmo todos os dias, ameaça, xingamentos, diversos tipos de ataque que você possa imaginar. Mas, foque naqueles que te amam e querem sua felicidade!", disse.

A funkeira Pocah, cuja filha sofreu ataques racistas durante o reality, também reagiu. "Fique bem, amigo", escreveu ela. Viih Tube também falou de ataques que tem sofridofora da casa. "Não sou uma pessoa ruim", garantiu, em vídeo publicado no Instagram.