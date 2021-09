Ex-BBB Fernanda Keulla é atacada por jacaré no Pantanal: Tô inteira'

A ex-BBB e apresentadora Fernanda Keulla levou um susto. Ela foi atacada e por pouco não leva uma mordida de um jacaré no Pantanal, Mato Grosso do Sul.

A loira participava de um Food Safary, que é uma espécie de turismo com passeios em locais exóticos enquanto se aprecia a culinária local. Ela estava fazendo uma gravação para o canal online de viagens Hey Ho, em uma fazenda em Aquidauana.

O ataque aconteceu em junho, mas ficou conhecido apenas nesta quarta (8), quando viralizou.

Nas imagens, Fernanda se aproxima da beira do Rio e dá um pulo ao ser atacada pelo animal. “Estive no Pantanal para gravar para um canal de viagens em que sou apresentadora. E um dos passeios obrigatórios da fazenda em que eu estava hospedada (Pequi), era conhecer os jacarés. Sou uma pessoa muito corajosa, não tenho medo de nada, mas o jacaré pegou todo mundo de surpresa ali”, disse.

Ela estava acompanhada do cantor Munhoz, dupla de Mariano, na gravação. Foi ele quem alertou a ex-BBB. “A gente levou tudo na brincadeira, eu não fiquei com medo. E foi o meu amigo Munhoz que tentou me salvar lá na hora, mas não foi necessário. Guardei o momento na memória e ele está eternizado no programa’, diz Fernanda, que ri ao falar da situação inusitada.



Depois do episódio, Fernanda Keulla gravou um vídeo para o programa "Encontro" e garantiu que está tudo bem. "Passou o susto. Eu tô bem, tô inteira. Sem faltar nenhum pedacinho. Estava gravando e ali fui tão entregue ao trabalho que cheguei muito próximo à beira do rio. Se não fosse minha equipe e o cantor Munhoz gritando. Fica aí o aviso. Não cheguem tão próximo assim da beira dos rios. Cuidado com jacarés", afirmou Fernanda.