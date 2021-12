Ex-BBB Francine termina casamento e começa a vender nudes na web: 'Me libertei'

Uma das participantes mais marcantes do BBB 9 passou recentemente por uma grande transformação em sua vida. Após terminar o casamento, Francine Piaia, de 38 anos, começou a trabalhar vendendo nudes através da plataforma Onlyfans.

"Me libertei", disse a sub-celebridade em entrevista à revista Clube da Vip. "Decidi entrar depois de pensar muito. Como eu já tinha posado nua, não vi muito problema. Fiquei relutante com a ideia no início, nunca me considerei um símbolo sexual, mas agora estou adorando fazer."

Além de um dinheirinho extra, a ex-BBB disse que o novo trabalho ajudou a melhora a autoestima. "É muito bom se sentir desejada. Estou me achando bonita e atraente como nunca me senti antes. Me libertei!".

Desde que deixou o "BBB", há quase 13 anos, Francine trabalhou como repórter de TV, apresentadora, radialista, e, nos últimos tempos, vem investindo na carreira de influenciadora digital. Sua passagem pelo reality teve ainda mais destaque com o romance entre ela e o campeão Max Porto, mas o relacionamento não durou muito tempo fora da casa.