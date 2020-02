Ex-BBB Petrix vai a delegacia no Rio de Janeiro depor em caso de assédio

O ex-BBB Petrix Barbosa esteve nesta sexta-feira (7) na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) no Rio de Janeiro para depor no caso em que é acusado de assédio dentro da casa do Big Brother Brasil 20. O ginasta foi eliminado do reality show na terça, com 80,27% dos votos.

De acordo com a revista Quem, o ginasta ficou cerca de uma hora no local, falando com a delegada Gisele do Espírito Santo, que subsituiu a delegada Catarina Noble, ausente hoje. O caso por enquanto é tratado como importunação sexual, quando o autor pratica gestos sexuais mas não há agressão.

Nervoso, Petrix preferiu não conversar com os membros da imprensa que estavam na frente da delegacia. As participantes Flayslane e Bianca Andrade ainda devem ser ouvidas sobre o caso - elas ainda estão no BBB20 e não há necessidade de que deixem o jogo, segundo a polícia, portanto devem prestar depoimento só quando saírem da casa.

Logo que foi eliminado, Petrix foi informado da investigação. Fora da casa, ele tentou minimizar. “Eu ainda preciso parar para analisar e rever tudo do programa, não tive esse tempo. Mas, seja como for, magoar alguém, fazer algo que fere o caráter e a índole de uma pessoa, para mim, é a pior coisa do mundo. E eu não estou falando sobre a intenção, porque a intensão jamais existiu. Então, independente de lembrar ou não, de já ter visto ou não, eu me desculpo se algo que eu fiz magoou alguém ou não foi visto com bons olhos”, afirmou.

Casos

Na primeira festa da casa, Petrix apareceu em "balançando" os seios de Bianca, que estava embriagada e tinha acabado de se envolver em uma briga. Dias depois, apareceu esfregando as partes íntimas na cabeça de Flay, que também aparentava estar alcoolizada. Bianca chegou a ser chamada ao confessionário, mas afirmou não ter se sentido violada pelas ações do brother.

Os outros integrantes do BBB ficaram sabendo das acusações contra Petrix depois da chegada de Daniel e Ivy, que estavam na casa de vidro e receberam informações do público. Todos ficaram chocados.