Ex de Anitta, Pedro Scooby é visto beijando morena em festa; veja vídeo

(Foto: Divulgação)

Após término com a cantora Anitta, o surfista Pedro Scooby foi visto aos beijos com uma morena na madrugada desta quarta-feira (18), em uma festa comemorativa ao surf, na Casa Society, em São Paulo.

De acordo com a coluna de Léo Dias, no vídeo aparece ele agarrando uma mulher que usava um ‘camisão’ branco e há boatos que não é a primeira vez que Scooby é visto com a morena. A equipe da coluna procurou o surfista que afirmou que era ele nas imagens, mas não quis dar mais detalhes.

Procurado por Léo, Scooby confirmou a noitada divertida e que era ele nas imagens, mas não quis dar mais detalhes. No domingo passado, Scooby também tentou curtir uma noitada no Rio em uma casa de festas na Barra da Tijuca, mas ele deu de cara com Anitta. A confusão foi garantida e a cantora se escondeu na cozinha da boate para fugir do surfista.

Ele explicou todo o ocorrido depois em suas redes sociais. O fim do namoro de Anitta e Scooby se tornou público no dia 30 de agosto. Na ocasião, ele chegou a falar em primeira mão com a coluna: "Tentei ser o melhor cara pra Anitta."