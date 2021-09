Ex de arquiteto que trocou de noivo durante festa de casamento diz que foi traído

A festa de casamento virou o enterro da relação que o mineiro Dyl Reis, de 23 anos, tinha com o arquiteto e decorador Eder Meneghine, de 60 anos. O jovem ajudou a organizar a cerimônia, mas acabou sendo trocado pelo noivo 24 horas antes, que aproveitou a estrutura para se casar com outro rapaz.

A troca de noivos foi anunciada no altar e surpreendeu os 120 convidados da festa que custou mais de R$ 250 mil.

Já Dyl Reis só foi informado da substituição horas depois, quando leu a fofoca nos portais de notícias. Em entrevista ao G1, o ex-noivo disse que terminou o relacionamento 24 horas antes da cerimônia, depois de descobrir que foi traído.

Com a revelação, Dyl brigou com o arquiteto e deixou a casa do então noivo. Após essa atitude, Eder pediu o ex-namorado Hugo Oliveira, de 44 anos, em casamento, aproveitando a festa realizada no restaurante Solar das Palmeiras Rio, na Ilha da Gigóia, Zona Oeste da cidade, no dia 7 de setembro.

"Eu fiquei sabendo pelas notícias, logo depois que eu saí da casa. Isso não me abala nem um pouco", disse ele, cujo nome ainda aparecia no convite enviado às 120 pessoas.

"Ele disse que queria casar comigo muito antes de a gente se conhecer pessoalmente. A gente teve contato por um aplicativo de relacionamento. Mas tinha muitas brigas, discussões. Aí, quando soube da traição, resolvi dar um ponto final nessa história", disse Dyl ao G1.

Já Eder alegou que foi ele quem tomou a decisão de terminar o noivado.

"Eu o conhecia relativamente muito pouco. A gente se gostava, e eu o levei para morar comigo na minha casa. Com o tempo, eu tive essa vontade de fazer essa festa de casamento, como eu já fiz para muitas pessoas, vários artistas. E eu falei com ele: 'Vamos casar?'. Só que ele tem 23 anos e eu tenho 60. Eu tinha a intenção de ser feliz. E eu achava que fosse ser", disse.