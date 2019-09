Ex de Carlinhos Mendigo diz que ele não paga pensão há 7 anos

Ex do humorista Carlinhos "Mendigo", a bailarina Aline Hauck disse que está sofrendo ameaças nas redes sociais por conta dele, que deve pensão alimentícia para o filho dos dois e se recusa a pagar. "Eu estou numa posição onde estou recebendo bombas de todos os lados. As pessoas não conseguem enxergar meu lado como ser humano. Me sinto injustiçada", disse ela ao Domingo Show, da Record TV.

Aline diz que resolveu falar porque as pessoas só olham para um lado da questão. "Tem um motivo maior que eu não gostaria que meu filho soubesse de determinadas coisas por outras pessoas ou pela imprensa. Tentava seguir em frente, de cabeça erguida, mas não deu. Fui apedrejada por todos os lados porque as pessoas só conhecem um lado", conta.

A ex-assistente de palco de Gugu conta que Carlinhos já não paga nenhuma pensão para o filho há sete anos - o valor acumulado chega a R$ 650 mil. "Me sinto com medo o tempo todo. Ele (meu filho) já está numa idade que os amigos assistem televisão e eu tenho pavor que os amigos falem alguma coisa. Ele é uma criança incrível e não merece isso", afirmou.

Aline nega que tenha impedido Carlinhos de conviver com o filho, hoje com oito anos. "Ele sempre foi muito bem-vindo na minha casa. Cheguei a ter situações nos últimos anos de oferecer minha casa para ele ver o meu filho. Engoli meu orgulho. Isso que ele fala é o que mais me machuca. Ele sabe que isso não é verdade, eu nunca proibi ele de ver o nosso filho. Minha casa está aberta. A visitação nunca foi proibida. Eu cheguei a quase implorar pela visitação", diz.

Ela diz que não foi ela quem determinou o valor da pensão. "Eu entrei na justiça e a juíza que tem poder para isso definiu um valor. Eu não decidi nada, nem posso exigir nada. Ele pagou o total de uns 10 meses e depois parou de pagar tudo. São sete anos sem pensão. Procurei a justiça para ele pagar aquele valor que ele havia se comprometido. Meu intuito não era prejudicá-lo. Eu achava que o Carlinhos precisava cumprir a lei, mas não precisava ser em forma da prisão", diz. O valor determinado para pensão é de cerca de R$ 6 mil.

Aline conta ainda que o filho foi visitar Carlinhos duas vezes em 2018. "Ano passado, levei meu filho duas vezes para visitá-lo. No aniversário do Carlinhos, falei que meu filho queria cantar parabéns para ele, e ele disse 'Você sabe que eu não gosto'. Eu implorei para que ele passasse o dia dos pais com o filho. Então decidi não procurar mais. Não houve proibição. Se isso fosse verdade, ele teria todos os meios possíveis para me colocar na justiça por não estar cumprindo o acordo. Eu poderia até perder a guarda. Ele sabe muito bem que ele está falando uma mentira", critica.

Outro ponto descumprido por Carlinhos, diz ela, foi o de pagar plano de saúde para filho. "Meu pedido era para que não parasse de pagar o plano, pelo menos isso. Mas nem isso. É uma situação bem difícil. Tenho dois empregos e só consigo bancar tudo com a ajuda dos meus pais. Não é fácil criar um filho, as coisas são caras".

Carlinhos está sendo procurado para receber o mandado de prisão por conta da dívida. Aline diz que depos que ele teve a prisão decretada, um assessor do humorista entrou em contato oferecendo pagar um valor. Ela pediu que ele entrasse em contato com a advogada dela, o que não ocorreu. Ela diz que está aberta a conversar com ele.

Carlinhos, que essa semana afirmou que preferia perder tudo a pagar os valores atrasados, disse ao programa que "filho no Brasil é objeto". "Me sinto foragido. Existe um departamento da polícia atrás de mim. Não tenho medo de ser preso. Em outubro, meu filho tinha 7 anos e saiu o primeiro mandado de prisão. O processo não foi julgado. Do que adianta eu ser preso e ter que pagar isso de novo? Filho no Brasil é objeto. Ela fala que eu não quero ver, mas como eu vou ver se eu tenho mandado de prisão? Ela não ouve o lado do pai?", acusa.

Ele diz que quando tinha dinheiro, pagava R$ 10 mil de pensão e afirma que a pensão só está atrasada desde fevereiro. "Como vou pagar o que não tenho mais?", questiona. "A justiça estabeleceu um valor que eu não tinha mais como pagar. A juíza nunca alterou o valor. Eu sustento 10 crianças com R$ 6 mil. Garanto para você", diz.

O humorista afirmou que não liga mais para o filho porque teme ser rastreado. Diz ainda que não se arrepende de nada que falou. "Eu não me arrependo de nada do que eu disse. Eu não posso driblar meu caráter para agradar outros. Minha felicidade incomoda", diz. "Não ligo pro meu filho, não caio em armadilha. Sempre liguei e agora ela (Aline) está se fazendo de vítima. Estão rastreando meu telefone para mandar para a polícia. Ela quer me por na cadeia por vingança", acusa.