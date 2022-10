Ex de Nicole Bahls é acusado de agredir mulher que não queria transar sem camisinha

O empresário Marcelo Bimbi, de 28 anos, é suspeito de agredir uma mulher durante um menáge porque a vítima queria usar preservativo durante o sexo. O modelo, que é ex-marido da apresentadora Nicole Bahls, tinha um relacionamento com a moça agredida no Pará.

A jovem, que pediu para não ter o nome revelado, contou ao jornal O Liberal que as agressões começaram dentro de um hotel de luxo em Belém. Marcelo teria ficado revoltado porque não queria ter relação com preservativo. A outra mulher que participava do ménage também não aceitou ter relação sem preservativo e foi embora.

"Ele queria que eu fizesse as vontades dele chamando uma outra menina. Fiz isso, mas ele queria fazer (sexo) com ela sem proteção, eu disse não e ela também. Então ela foi embora, e aí ele desceu com raiva", explicou.

Pouco depois, Bimbi informou que iria embora, mas retornou ao quarto e iniciou as agressões. A moça revelou que foi humilhada pelo empresário e que Marcelo puxou o cabelo, na tentativa de jogá-la para fora do quarto. Com medo da situação, ela mordeu a região do peito, mas a mulher recebeu um soco.

"Eu chorando, ele em cima de mim na cama querendo me acalmar e me sufocando. Gritei e disse que ia pedir socorro se ele não me largasse. Então ele soltou, consegui ligar e pedir ajuda", detalhou.

Stories

Enquanto a jovem tentava sair com vida do quarto, Marcelo iniciou uma série de stories para o Instagram comentando que estava correndo risco com a polícia no hotel.

"Me ajudem. Vão me matar em Belém. Não fiz nada. A polícia está errada. Preciso de ajuda. Socorro!!!! Me ajudem, por favor. Preciso de ajuda!!!! Não mereço estar em um camburão!", disse na rede social.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Belém, mas foi liberado no mesmo dia. O caso está sendo investigado para possíveis medidas protetivas solicitadas pela vítima.