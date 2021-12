Ex de Sthe chega à 'Farofa da Gkay', que sugere encontro dele com MC Mirella

A participação da influencer baiana Sthe Matos no reality A Fazenda, da Record TV, continua repercutindo bastante fora da casa (especialmente nas redes sociais), mesmo que ela não tenha a menor ideia disso.

Além de não saber que seu então noivo, o também baiano Victor Igoh, anunciou nas redes sociais que o relacionamento acabou, agora ele está prestes a se encontrar com MC Mirella, mais uma que anunciou o término do noivado com outro participante do reality.

A funkeira era casada com o dançarino e cantor Dynho Alves, e o acusou, para justificar o rompimento, de viver um affair com Sthe. Ela usou imagens do programa para justificar a posição. O término foi igualmente anunciado nas redes, e ela inclusive já deixou a casa em que os dois viviam juntos.

Agora, os ex de Sthe e Dynho – que ainda acham que seguem comprometidos – devem se encontrar na badalada Farofa da Gkay, festa de comemoração do aniversário da atriz e digital influencer Gessica Kayane.

Ela fechou o Marina Park Hotel, em Fortaleza, para receber convidados famosos (a maioria influenciadores como ela), e a turma está na agitação desde domingo (5). O encontro de Victor e Mirella deve ocorrer nesta terça-feira (7), último dia da badalação que começou no domingo passado e que tem dado o que falar. Clique aqui para entender.

Mais cedo, o perfil Rede Babados publicou no Instagram uma gravação em que Gkay pede ao colega influencer Álvaro para que coloque Victor Igoh “para ficar com a MC Mirella”.

A sugestão para colocar ainda mais lenha na fogueira, ou fogo no parquinho, é acatada, de pronto, por Álvaro, embora isso não garanta qualquer tipo de match entre o ex de Sthe e a ex de Dynho. “Tá, deixa comigo então. Vai dar certo”, torce ele. Assista abaixo.