Ex-dupla sertaneja é presa por tráfico de drogas no interior de São Paulo

Uma ex-dupla sertaneja, formada por dois irmãos, foi presa, nesta segunda-feira (27), por envolvimento com tráfico de drogas na cidade de Bady Bassitt, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, havia a informação de que os irmãos estariam residindo na cidade paulista.

Ainda segundo a PF, existia contra eles mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal de Aparecida do Taboado/MS, por Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico.

No dia 26 de maio deste ano, em uma operação conjunta, policiais surpreenderam um dos irmãos com um quilo de cocaína em posto de pedágio. No momento do flagrante, o homem apresentou documentação falsa.

Além do flagrante por tráfico de drogas e uso de documento falso, a PF deu cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva, também no dia 26 de maio de 2022.

Já na manhã desta segunda-feira (27), Policiais Rodoviários Federais surpreenderam o outro irmão, também na cidade de Bady Bassit, o qual tentou fugir da abordagem policial, mas foi capturado. A polícia não declarou a identidade dos irmãos.

Da mesma maneira, este também apresentou documentação falsa aos Policiais. A PRF conduziu o ex cantor à Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP, onde foi preso por uso de documentação falsa e também foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva que havia em seu desfavor.

A pena mínima para o crime de tráfico de drogas pode chegar 15 anos de reclusão. O uso de documento falso prevê pena de reclusão de até 6 anos e multa.