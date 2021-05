Ex-Ferroviária, Milton Costa é o novo coordenador da base do Bahia

O Bahia tem um novo coordenador das divisões de base: Milton Costa. O profissional trabalhou nas últimas cinco temporadas na Ferroviária, e deixou o clube do interior de São Paulo no mês passado. O acerto foi anunciado por Lucas Drubscky, executivo de futebol do Esquadrão, durante uma live.

O cargo estava vago desde que Dado Cavalcanti assumiu o comando técnico da equipe principal do Bahia, no fim de dezembro do ano passado, após a saída de Mano Menezes. Com a manutenção de Dado como treinador do tricolor, a diretoria voltou ao mercado e contratou o novo profissional.

Milton Costa estava na Ferroviária desde 2016 e exercia o cargo de gerente da base. Ele ajudou na estruturação das categorias, e obteve bons resultados no sub-15, sub-17 e sub-20. Em abril, se despediu do clube paulista.