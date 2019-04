Ex-Globeleza, Valeria Valenssa é contratada pela Record

Conhecida por ter sido a Globeleza nas vinhetas de carnaval da Globo, entre 1990 e 2004, Valeria Valenssa foi contratada pela Record TV do Rio de Janeiro.



A Record confirmou ao E+ que a ex-dançarina vai apresentar o quadro O Bom de Bairro, que irá ao ar no Balanço Geral Rio, às terças-feiras, a partir do dia 14 de maio.



Segundo a emissora, o objetivo do projeto é "levar o telespectador a desvendar lugares poucos populares, só conhecidos por moradores mais antigos", como pontos culturais e gastronômicos que podem estar ao lado do público e ele ainda não conhece.



O anúncio foi feito pelo presidente regional da emissora , Fabiano Freitas, no Instagram, e a modelo compartilhou a informação em seu perfil na quinta-feira, 25. "Com muito orgulho, venho anunciar que agora faço parte da família Record", escreveu ela.

Uma publicação compartilhada por VALERIA VALENSSA



Em fevereiro de 2018, ela disse ao canal de Antônia Fontenelle, no YouTube, que gostaria de se manter como Globeleza por mais tempo.



"Quando fui mandada embora da Globo, entrei em depressão profunda. Eu não estava preparada. Na vida a gente quer sempre ganhar. Eu tinha tudo, marido, filhos, um bom emprego, uma boa casa, mas não estava preparada para aquele momento", afirmou.