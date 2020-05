Ex-jogador de futsal morre no Rio com suspeita da Covid-19

O ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, morreu neste sábado (2), aos 44 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 14 de abril no Hospital Estadual Anchieta, na região central da cidade, sob suspeita de infecção pelo novo coronavírus.



Segundo a direção do hospital, o quadro clínico do atleta se agravou durante a internação, e ele estava sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva desde o dia 18, mas não resistiu



Leco atuou no futebol de salão por Flamengo, Botafogo, Vasco e Macaé Futsal. A Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro divulgou uma nota de luto pela morte do ex-jogador.



"Descanse em paz, que DEUS o receba de braços abertos. A Federação e toda diretoria e corpo de funcionários expressa seus mais profundos sentimentos a família e amigos, neste momento de dor".



O Flamengo também publicou uma homenagem ao atleta em suas redes sociais. "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, campeão carioca adulto com o Manto Sagrado (1998 e 2008). Muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Leco", escreveu o clube.



A Secretaria de Estado de Saúde informou que não comenta casos específicos de pacientes e mortes confirmadas ou investigadas por covid-19, seguindo recomendação do Conselho Federal de Medicina, mas disse que o resultado do exame do jogador já foi disponibilizado à Vigilância municipal.