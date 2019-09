Ex-líder de terapia de conversão para gays revela que é homossexual

Por duas décadas líder de uma organização que prega a terapia de reversão para "curar" homossexuais, McKrae Game, 51 anos, deu uma entrevista essa semana afirmando que é gay e pedindo desculpas pelas pessoas que machucou com a criação da Hope for Wholeness.

McKrae dedicou a vida a promover a terapia de reversão através da organização que criou, com sede na Carolina do Sul, nos EUA. Agora, ele está denunciando as práticas que já adotou. O slogan que McKrae usava era "Para se libertar da homossexualidade por meio de Jesus Cristo".

"Terapia de conversão não é apenas uma mentira, mas também é muito prejudicial", disse em entrevista ao The Post and Courier, jornal de Charleston. "Porque é propaganda falsa", acrescenta.

A ideia por trás da prática, que é considerada charlatanismo por especialistas, é de que seria possível "converter" alguém que é homossexual. A terapia de conversão é banida em 18 estados americanos. McKrae comandou a organização por 20 anos até ser afastado por diretores em 2017.

Pelo Facebook, ele escreveu um texto em que falou de sua experiência no período, cortando seus laçoes com a Hope for Wholeness e se desculpando. "Eu estava errado! Por favor me perdoem!", escreveu. "Promover o modelo que culpava os pais e terapia de conversão ou por oração, que fez muitas pessoas acreditarem que sua orientação era errada, ruim, pecaminosa, má - e pior, que eles poderiam mudá-la - foi absolutamente prejudicial", diz.

Ao jornal, ele contou que assumiu que era gay para um pequeno grupo de pessoas aos 18 anos, mas continuou desesperado para conhecer uma mulher, se apaixonar e ter uma família tradicional, para continuar praticando sua religião e poder ir para o céu, pois acreditava que ser gay era pecado. Ele passou pela terapia de conversão por seis anos e acabou casando e tendo dois filhos.

Apesar disso, sua verdadeira orientação sexual permaneceu, mesmo vivendo uma vida de casado e com uma organização que pregava que era possível deixar de ser homossexual. Ele diz que confidenciou à esposa seus conflitos e lutou para suprimir seus sentimentos.

Dizer às pessoas que elas iriam para o inferno por conta da orientação "foi provavelmente meu pior ato errado", diz. "O ciclo prejudicial de vergonha de si mesmo e condenação tem que parar. Está literalmente matando pessoas. Aprendam a amar", pede.

McKrae continua casado com a mãe dos seus dois filhos, mas afirma que ela sabe que ele é homossexual.