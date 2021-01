Ex-mulher de Ibaneis cai em golpe do WhatsApp e transfere R$3,7 mil

Luzineide foi casada com o atual governador do DF, Ibaneis Rocha

A socialite brasiliense Luzineide Cetro de Carvalho, que foi casada com o governador do DF Ibaneis Rocha, caiu em um golpe feito via WhatsApp e transferiu R$3700 para criminosos.

Ela recebeu mensagens de alguém fazendo-se passar por Ibaneis, num telefone novo. Sem pensar duas vezes, transferiu a quantia solicitada e seguiu a vida.

“Fui eu mesma. Recebi a mensagem dele dizendo que tinha mudado de telefone e, depois, pediu o dinheiro. Não desconfiei de nada. Ainda enviei o comprovante. Olha só como fui boazinha”, disse em entrevista ao site Metrópoles.

Horas depois, o mesmo número pediu mais dinheiro. Aí, Luzineide desconfiou e ligou para o ex, descobrindo a farsa.

O golpe foi divulgado na segunda (4), depois que o governador informou que estelionatários haviam clonado a agenda de contatos do seu celular pessoal e estavam pedindo dinheiro em seu nome.

Ontem à tarde, o suspeito – um vigilante de escolta armada que tem 28 anos – foi preso em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, outros dois suspeitos de participação no crime foram identificados e estão sendo procurados.



