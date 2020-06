Ex-noiva de Gabriel Diniz recebe ameaças de fã: 'me culpa pela morte dele'

A ex-noiva do cantor Gabriel Diniz, Karoline Calheiros, revelou que tem sofrido ameaças de morte de um fã do cantor, que morreu em um acidente aéreo em maio do ano passado.

Neste sábado (28), ela gravou vídeos contando a situação. O internauta em questão culpa a moça pela morte do cantor, já que ele estava viajando para vê-la quando o avião caiu.

"Me culpa da morte de Gabriel [Diniz]. Um amigo meu acabou de me mandar mensagem, eu não queria expor isso e dar atenção, mas já está passando dos limites e é bem delicado. Desde que Gabriel faleceu, tem uma pessoa que me odeia, não sei o que se passa na cabeça dele. Ele me perturba todos os dias, perturba meus amigos, diz que eu sou a culpada pela morte de Gabriel, estou até me tremendo de raiva aqui", começou ela.

Karoline disse ainda que essa pessoa comenta em todas as suas redes sociais e que chegou a ligar para sua família. "Isso acontece todos os dias desde que Gabriel faleceu. Já procurei a polícia e as coisas estão encaminhando para que ele pare te fazer isso. Eu não desejo isso para ninguém, é perturbar", disse ela, ao citar que o stalker já criou mais de 130 fakes para perturbá-la e, por isso, bloquear não adianta.

"Ele cria histórias, de que sou brigada com a família de Gabriel, de que apaguei minha tatuagem... Eu não devo satisfação da minhavida por ninguém, mas não tem nada disso. É uma pessoa perturbada, mal amada e que me ameaça de morte todos os dias", contou.

Por fim, ela avisou aos fãs que está bem e que avisou para evitar os julgamentos.

Gabriel Diniz morreu aos 28 anos, em um acidente aéreo, no dia 27 de maio de 2019. A aeronave estava a caminho de Maceió e caiu no sul de Sergipe. O cantor morreu no dia do aniversário da noiva.