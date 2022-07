Ex-paquita revela romance com Maurício Mattar: ‘Já andei por ali”

A ex-paquita Cátia Paganote foi casada por 13 anos com o ex-jogador de futebol Djair. Mas Cátia revelou em uma entrevista já ter tido romance com outro famoso na época em que participava do programa no "Xou da Xuxa", na década de 1980.

"Tinha um crush na época das paquitas que era o Maurício Mattar. Depois descobri que era um bom crush. Ele era lindo e ainda é. Já andei por ali", revelou Cátia ao podcast "Cara a cara", apresentado por Nani Venâncio e Camila Silveira.

Cátia tem hoje 46 anos e é mãe de Valentina, de 12 anos, fruto do seu casamento com o empresário Rogério Moretto. Cátia se mudou para Vitória, no Espírito Santo, depois de deixar o Rio, onde viveu até 2020.