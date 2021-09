Ex-servidores do Detran envolvidos em falsificação de sentenças são alvos de operação

Ex-servidores do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) envolvidos em falsificação de sentenças nos períodos de 2018 e 2019 são alvos de uma operação realizada nessa quinta-feira (30) pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), por meio da Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap).

"O grupo atuava com falsificação de documentos públicos, inserção de documentos falsos em sistema de informação e estelionato. Cada sentença falsificada dava o direito de sacar em média R$ 20 mil", disse a titular da Dececap, delegada Márcia Pereira.

Denominada Santaluz, a operação dessa quinta-feira faz parte da Operação Cangalha, que consiste em uma série de ações de enfrentamento a organizações criminosas em todo o Nordeste do Brasil, por meio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (SEOPI/MJ).

Operação Cangalha

O Departamento de Repressão e Combate a Crime Organizado (Draco) cumpriu quatro dos cinco mandados de prisão dos alvos da 'Operação Cangalha', deflagrada no último 15 de setembro, que consiste em uma série de ações de enfrentamento a organizações criminosas.

Essa ação realizada pela Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro visava cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra quadrilhas envolvidas nesta prática em Salvador e na Região Metropolitana.

"É uma operação com apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (SEOP/MJ). Trata-se de uma série de ações em todo o Nordeste, visando o combate ao crime organizado com participação de todos os Dracos", explicou o diretor do Draco da Bahia, delegado José Alves Bezerra Júnior. Participam também da operação equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE).