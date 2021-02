Ex-The Voice, cantor Rafael Dias morre aos 37 anos em Belo Horizonte

O cantor Rafael Dias, ex-participante do programa The Voice, morreu na madrugada desta terça-feira (9), aos 37 anos, em uma UPA de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

A prima dele, Bárbara Cordeiro dos Santos, contou ao G1 que Rafael foi até a unidade de saúde sentindo fortes dores abdominais. Ele foi internado para fazer exames, mas acabou morrendo.

"Ele fez uma consulta particular e o médico o orientou a procurar a UPA. Rafael estava com muitas dores e, acompanhado da mãe, ele foi para a unidade de saúde. Foi tudo muito rápido. Os rins pararam de funcionar, teve queda nas plaquetas e uma parada cardiorrespiratória, tudo isso aconteceu em poucas horas", explicou.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte disse que o cantor deu entrada na unidade Centro-Sul às 13h40 da segunda (8), passou por exames e era acompanhado pelos médicos quando "houve piora no quadro". Foram feitas manobras de ressuscitação, mas Rafael não resistiu, falecendo na madrugada de hoje.

Rafael deixou os pais e três irmãos. Ele participou do The Voice em 2015, fazendo parte do time de Lulu Santos.

O corpo dele será velado no Cemitério Belo Vale a partir das 15h e será cremado às 17h.