Ex-vereador de Laje morre em acidente com moto na BR-101

Um empresário de Laje, na Bahia, morreu em acidente na BR-101, na noite da sexta-feira (22), ao bater a moto contra uma carreta. A vítima foi identificada como Valdir Mota Maia, de 59 anos.

Valdir, que já foi vereador pelo município, morreu no local, antes da chegada do socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não tem detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Política Técnica (DPT), em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo.

Valdir era filiado ao PTC e foi vereador de Laje entre 2013 e 2016. Ele era casado e pai de dois filhos. O velório acontece hoje em Laje e o enterro está marcado para 17h, no cemitério municipal.