Ex-vereador de Morro do Chapéu morre vítima de complicações da covid

O ex-vereador de Morro do Chapéu Augusto Bley Pereira Rocha faleceu na manhã desta terça-feira (8) no Hospital Regional Vicentina Goulart, em Jacobina, no piemonte da Chapada Diamantina. Ele havia chegou a ser intubado e estava na UTI desde então.

Segundo o site Mais Política, Bley era servidor público municipal em Morro do Chapéu e desde que foi diagnosticado com a doença foi transferido para Jacobina. A prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, emitiu nota de pesar e decretou luto oficial por três dias no município.

"A Prefeita Juliana Araújo decreta luto oficial por três dias, em decorrência do falecimento do Servidor desta Casa e ex-vereador Augusto Bley Pereira Rocha. Na oportunidade, estende seus sentimentos, juntamente com sua equipe de trabalho, aos familiares e a todos os munícipes pela perda irreparável", informou comunicado da prefeitura local.