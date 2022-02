Ex-vereador suspeito de matar esposa grávida é preso em Santo Estevão

Foi preso na tarde desta sexta-feira (11) o ex-vereador de Santo Estevão, George Passos Santana, mais conhecido como George Breu. O mandato de prisão temporária foi cumprido após análises de provas e depoimentos colhidos ao longo da última semana. George é acusado de matar a esposa, Jéssica Regina Macedo Carmo, grávida de nove meses, por um disparo de arma de fogo.

A determinação judicial contra ele foi cumprida na cidade de Feira de Santana. Embora ele tenha alegado inicialmente que o tiro teria sido acidental, após análises das provas, o ex-vereador foi colocado como suspeito do crime.

Ele está sendo levado para a sede da 1ª Coorpin, onde será ouvido, e passará por exames de corpo de delito. O suspeito deve ser posteriormente encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

O delegado que acompanha o caso, Roberto Leal, da 1ª Coorpin, afirmou que as provas levantadas indicam que George cometeu dois crimes: feminicídio, prescrito após 20 anos, e aborto provocado por terceiro, que tem prazo prescricional de 12 anos.

“Ele foi preso em Feira de Santana, na residência de familiares, e não esboçou reação, manteve-se em silêncio, não quis formar outros fatos, o que indica que ele deve manter a versão que foi um tiro acidental", explica o delegado.

O trabalho da perícia, entretanto, indica que não foi o caso. Roberto Leal explica que a arma utilizada durante o crime era uma espingarda de dois canos, e possui dois gatilhos. A capacidade, portanto, é de dois cartuchos. Ambos foram acionados.

"Os dois cartuchos foram acionados, contanto, apenas um foi deflagrado. O acionamento dos dois gatilhos não corrobora com a versão dele de que foi um só disparo acidental, porque houve dois disparos, embora um não tenha sido deflagrado", explica.





Os próximos passos incluem um novo interrogatório do suspeito nos próximos dias, e a conclusão de provas periciais, além da conclusão do inquérito. Há ainda a possibilidade da prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias, ou a determinação da prisão preventiva, a depender do curso das investigações.

Crime

O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro, na residência do casal, na cidade de Santo Estevão. A vítima foi morta com um tiro nas costas dentro do quarto. O próprio George a socorreu para o Hospital Municipal, mas Jéssica já chegou ao local sem vida.

George alegou que o disparo foi acidental, mas a família da vítima rebateu a informação. Segundo familiares, o relacionamento dos dois era abusivo e Jéssica já apareceu com manchas roxas no olho e no braço. Antes de prestar socorro à esposa, o ex-vereador teria guardado as câmeras e imagens de segurança. Depois de levá-la ao hospital e prestar depoimento na delegacia, ele teria fugido da cidade.