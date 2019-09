Exame não aponta lesão, mas Artur é dúvida para pegar o Fortaleza

A escalação do Bahia para o confronto com o Fortaleza, neste domingo (15), às 16h, na Fonte Nova, vai passar pelo departamento médico. O motivo é o atacante Artur. O jogador voltou da seleção brasileira olímpica com um incômodo na coxa e não tem presença garantida na partida.

De acordo com o técnico Roger Machado, o jogador passou por exame de imagem que descartou lesão no local, mas ele ainda sente dor na região.

"O Artur veio da Seleção sentindo algo, fez exames, felizmente não deu nada. Hoje ele ainda faz um trabalho de transição e amanhã vai para o campo. Vamos ver como ele vai se sentir para ir para o jogo. Se estiver bem, volta para a equipe", afirmou Roger.

Além da dúvida no ataque, Roger tem outro quebra-cabeça para resolver no meio-campo. Assim como nas últimas partidas, Ronaldo e Guerra disputam uma posição no time titular. Na vitória por 1x0 sobre o CSA, na Fonte Nova, o venezuelano levou a melhor. Já nos 2x0 aplicados pelo Vasco, em São Januário, Ronaldo começou jogando.

"Com relação à utilização de Guerra e Ronaldo, já utilizamos as duas situações. Em alguns momentos, essa semana, tive a oportunidade de testar os dois, de certa forma. Guerra fez um amistoso no início da semana, na posição que ele iniciou contra o CSA. Já joguei com um tripé mais forte jogando em casa. Contra o Flamengo, foi o Giovanni. Fora de casa, as duas vitórias também foram com um tripé mais forte, com Ronaldo à frente. Dentro de casa, há necessidade de jogar dentro do campo do Fortaleza. Pode ser que nós tenhamos a necessidade de colocar o Guerra. Ou não. Tudo depende de como vamos planificar o jogo", explicou Roger, sem dar pistas sobre o time que vai começar o duelo.

A única coisa que o treinador tem certeza é a de que a partida contra o Fortaleza vai ser um jogo duro. Com 21 pontos, o time cearense está na 13ª colocação. O time vem de derrota em casa para o Fluminense na última rodada do Brasileirão.

"O que tenho de antemão é que será um jogo duro, muito difícil. Embora o Fortaleza esteja atrás da gente, tem uma equipe sólida, com transição e contra-ataque muito fortes. Gostaria, de antemão, que no domingo a Fonte Nova vai estar cheia, que o torcedor como em outras partidas nos incentive e nos apoie até o último minuto. Mas vá com a consciência de que será uma partida dura. Não haverá facilidade. Vamos precisar do calor do torcedor do primeiro minuto ao último. Se desejarmos vencer nosso compromisso, precisamos saber que não será de qualquer jeito. Será de forma organizada, respeitando o adversário. Deve ser uma parada bastante indigesta", analisou o treinador.